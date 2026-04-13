Mercato - PSG : Voilà la raison qui rend le transfert d’un crack possible ?

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait mettre le feu au mercato cet été. Le club de la capitale s’est mis en quête de nouveaux renforts pour l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les champions d’Europe 2025 auraient notamment un crack dans leur viseur, et une raison en particulier rendrait son arrivée possible.

Et si le PSG mettait le feu au mercato cet été ? Après avoir pris conscience des limites de son effectif, le club de la capitale souhaiterait apporter de la profondeur au groupe de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens voudraient lui offrir de nouvelles solutions, surtout en cas de pépin physique. Les champions d’Europe 2025 prépareraient donc leur recrutement, et auraient déjà activé quelques pistes.

Mercato - PSG : Après Barcola et Doué, la nouvelle pépite française a été choisie ! https://t.co/qIFUoYg535 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Le PSG s'attaque à un crack russe Des noms comme ceux de Joel Ordonez (Club Brugge), Enzo Fernandez (Chelsea), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Morgan Rogers (Aston Villa) ou encore Karim Coulibaly (Werder Bremen) ont été évoqués ces derniers jours. Et très récemment, le PSG aurait activé une nouvelle piste... en Russie ! D’après les informations de Championat, les Rouge-et-Bleu seraient intéressés par les services d’Aleksey Batrakov. Le milieu de terrain du Lokomotiv Moscou ne fait pas beaucoup parler de lui puisqu’il ne peut pas s’illustrer sur la scène européenne, la Russie étant exclue de toutes les compétitions continentales. Mais le joueur de 20 ans marque malgré tout les esprits (16 buts et 11 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues).