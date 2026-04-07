Mercato - PSG : Une «grosse offre» nécessaire pour le transfert d’un joueur de l'équipe de France

Pierrick Levallet

Le PSG devrait animer le mercato cet été. Le club de la capitale entend offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Un joueur de l’équipe de France a notamment été annoncé dans le viseur des champions d’Europe 2025. Mais les Rouge-et-Bleu vont devoir sortir le chéquier pour espérer le recruter dans quelques mois.

Le PSG devrait vivre un mercato agité cet été. Les champions d’Europe 2025 souhaitent offrir de nouvelles options à Luis Enrique pour la saison prochaine et prépareraient ainsi déjà leur recrutement. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, dont celui d’un joueur de l’équipe de France. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 devront très certainement sortir le chéquier pour espérer mettre la main sur cet international français.

«Cela a fait ses preuves» : Le PSG frappe fort avec un coup historique ? https://t.co/Zd6lLtriEF — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Le Real Madrid ne veut pas le vendre à tout prix» « Plusieurs questions sur Eduardo Camavinga. Quelle est la situation ? Premièrement, on doit rappeler que Camavinga est vraiment un joueur important. Il a peut-être eu des périodes compliquées, il n’est pas dans sa meilleure forme, mais il reste un joueur important. De ce que je sais, le Real Madrid ne considère pas Eduardo Camavinga hors du projet ou de le vendre à tout prix. Mais en cas de bonne offre, le Real Madrid pourrait revoir sa position avec Eduardo Camavinga » a d’abord confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.