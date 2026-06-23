Mercato - PSG : Un transfert surprise à 20M€ bouclé après la Coupe du monde 2026 ?

Axel Cornic

Les plus grands joueurs de la planète sont actuellement sur le continent américain, pour disputer la Coupe du monde 2026. Mais c’est également le cas des recruteurs et émissaires des gros clubs européens comme ceux du Paris Saint-Germain, qui auraient été séduits par un tout jeune défenseur central de 22 ans.

Après une deuxième Ligue des Champions remportée au début du mois de juin, le PSG doit désormais se concentrer sur le mercato estival. Et Luis Campos semble vouloir continuer sur la stratégie mise en place depuis deux ans, qui consiste à miser sur des jeunes talents à développer, comme avec Désiré Doué ou João Neves.

Alessandro Circati, la recrue surprise du PSG ? Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de Yan Diomandé, le nouveau prodige du football africain. Mais l’international ivoirien, n’est pas le seul joueur à avoir tapé dans l’œil des émissaires parisiens présents à la Coupe du monde 2026. Plusieurs sources parlent en effet d’un intérêt prononcé pour Alessandro Circati, international australien d’origine italienne, qui évolue en Serie A sous les couleurs de Parma. Titulaire pour les deux premiers matchs de sa sélection au Mondial, il aurait tout particulièrement impressionné les émissaires du PSG.