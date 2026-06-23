Mercato - PSG : Un transfert à 150M€ bouclé en pleine Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Julian Alvarez est l’une des grandes attractions de ce mercato estival. L’international argentin souhaite quitter l’Atlético de Madrid, et il aurait l’embarras du choix pour son avenir. Le PSG ferait partie des clubs intéressés par ses services. Son transfert pourrait d’ailleurs finir par se concrétiser en pleine Coupe du monde 2026.

Le PSG a visiblement prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique et a donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom de Julian Alvarez a notamment été évoqué ces dernières semaines. L’international argentin a fait savoir qu’il souhaitait quitter l’Atlético de Madrid cet été. Mais les dirigeants parisiens ne seraient pas les seuls sur le coup.

L'Atlético de Madrid va faciliter le départ de Julian Alvarez ? Comme le rapporte la Cadena SER, le Real Madrid, le FC Barcelone et Arsenal concurrenceraient le PSG pour l’attaquant de 26 ans. L’Atlético de Madrid va toutefois devoir donner son feu vert pour autoriser le transfert de Julian Alvarez. Selon ESPN, le directeur sportif Mateu Alemany aurait néanmoins assuré à l’agent du champion du monde 2022 qu’il faciliterait son départ désormais. Le deal pourrait être bouclé pendant la Coupe du monde 2026, surtout après la bombe qu’il a lâchée après la victoire de l’Argentine contre l’Autriche ce lundi (2-0).