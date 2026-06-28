Mercato - PSG : Un attaquant veut signer… pour gagner le Ballon d’Or ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG s’active sur son mercato estival. Après s’être rapproché d’une arrivée de Maghnes Akliouche, le club de la capitale pourrait prochainement formuler une première offre pour Yan Diomandé. Et pour cause, le phénomène de 19 ans souhaite signer à Paris cet été ! L’international Ivoirien espère notamment pouvoir remporter un jour le Ballon d’Or avec les Rouge et Bleu. Explications.

Le mercato estival du PSG devrait prendre une toute autre ampleur dans les prochains jours. Après avoir finalisé les départs de Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, et Randal Kolo Muani, les dirigeants parisiens s’activent dans le sens des arrivées. Ainsi, si Maghnes Akliouche se rapproche jour après jour d’une signature en faveur du double champion d’Europe en titre, cela pourrait également être le cas pour Yan Diomandé.

Yan Diomandé veut signer au PSG Car ce dimanche, de nombreuses sources dont The Athletic révèlent que le phénomène ivoirien a décidé de rejoindre le PSG cet été, et ce malgré un fort intérêt de Liverpool à son égard. Le média indique notamment que le joueur de 19 ans a été conquis par le projet parisien porté par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, mais également par la perspective de pouvoir évoluer sous les ordres de Luis Enrique.