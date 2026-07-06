Mercato - PSG : Lucas Chevalier a tranché, voilà ce qu'il a décidé pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG a officialisé le départ de Gonçalo Ramos au Milan AC, la vague de départs n'est pas terminée au sein du club de la capitale. Quels seront les prochains à faire leurs valises ? Dernièrement, des questions se sont notamment posées sur Lucas Chevalier, devenu doublure de Matvey Safonov. Visiblement, le gardien du PSG aurait pris sa décision pour ce mercato estival.

Recruté par le PSG l'été dernier pour être le gardien numéro 1, Lucas Chevalier a déçu. Accumulant les erreurs au cours de ses premiers mois avec le club de la capitale, l'international français a fini par être déclassé par Luis Enrique. En effet, c'est sur le banc de touche et en tant que doublure de Matvey Safonov que le portier de 24 ans a terminé la saison. Face à cette situation, on a alors commencé à s'interroger pour l'avenir de Chevalier. Et c'est ainsi qu'il a même été question de la possibilité qu'il quitte le PSG après seulement une saison.

« Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG » Partira ? Ne partira pas ? Lucas Chevalier aurait visiblement pris sa décision en ce qui concerne son avenir avec le PSG. En effet, au micro de France Bleu, Abdellah Boulma a fait savoir concernant le gardien parisien : « Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG. (…) C’est l’information que j’ai, il veut rester. Attention quand même, on va voir quelle sera la position du PSG. Si tant est qu’il s’en aille, il va falloir que le PSG aille récupérer un autre gardien de dimension internationale pour concurrencer Safonov ».