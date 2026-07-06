Mercato - PSG : Lucas Chevalier a tranché, voilà ce qu'il a décidé pour son avenir

Alors que le PSG a officialisé le départ de Gonçalo Ramos au Milan AC, la vague de départs n'est pas terminée au sein du club de la capitale. Quels seront les prochains à faire leurs valises ? Dernièrement, des questions se sont notamment posées sur Lucas Chevalier, devenu doublure de Matvey Safonov. Visiblement, le gardien du PSG aurait pris sa décision pour ce mercato estival.
Recruté par le PSG l'été dernier pour être le gardien numéro 1, Lucas Chevalier a déçu. Accumulant les erreurs au cours de ses premiers mois avec le club de la capitale, l'international français a fini par être déclassé par Luis Enrique. En effet, c'est sur le banc de touche et en tant que doublure de Matvey Safonov que le portier de 24 ans a terminé la saison. Face à cette situation, on a alors commencé à s'interroger pour l'avenir de Chevalier. Et c'est ainsi qu'il a même été question de la possibilité qu'il quitte le PSG après seulement une saison.
« Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG »
Partira ? Ne partira pas ? Lucas Chevalier aurait visiblement pris sa décision en ce qui concerne son avenir avec le PSG. En effet, au micro de France Bleu, Abdellah Boulma a fait savoir concernant le gardien parisien : « Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG. (…) C’est l’information que j’ai, il veut rester. Attention quand même, on va voir quelle sera la position du PSG. Si tant est qu’il s’en aille, il va falloir que le PSG aille récupérer un autre gardien de dimension internationale pour concurrencer Safonov ».
Chevalier a vu la Coupe du monde lui filer sous le nez
Entre Lucas Chevalier et le PSG, l'histoire pourrait donc se poursuivre malgré des derniers mois compliqués. Relégué sur le banc de touche à Paris, l'international français a même perdu sa place en équipe de France, n'étant pas appelé par Didier Deschamps, qui lui a préféré Robin Risser. « Robin Risser a profité de la fin de saison compliquée de Lucas Chevalier pour se faire une place dans le trio des gardiens. Il a effectué une très belle première saison en Ligue 1 avec Lens mais nous savions de quoi il pouvait être capable », avait expliqué Guy Stéphan, entraîneur adjoint des Bleus.