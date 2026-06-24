Mercato - PSG : Le transfert à 130M€ qui provoque l’horreur sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En quête désormais d’une troisième Ligue des Champions, le PSG veut se renforcer cet été. Pour cela, le club de la capitale aurait des yeux du côté de l’Allemagne avec un certain Yan Diomandé. Toutefois, convaincre le RB Leipzig de lâcher l’international ivoirien ne sera pas simple. Alors qu’il est question d’un prix fixé à 130M€, cela en fait halluciner certains.

Cet été, il risque d’y avoir plusieurs changements au PSG. Alors qu’on devrait assister à des départs au sein de l’effectif de Luis Enrique, il y aura également des arrivées. Dans le secteur offensif, on parle notamment beaucoup d’un intérêt pour Yan Diomandé. L’international ivoirien du RB Leipzig a fait forte impression et le voilà aujourd’hui courtisé par le PSG et Liverpool. Cependant, pour s’offrir les services de Diomandé, il faudra sortir le chéquier. Ne voulant pas s’en séparer, le club allemand réclamerait au moins 130M€.

« Moi ça m’horrifie parce que ça ne veut plus rien dire » Yan Diomandé ne sera donc pas bradé par le RB Leipzig. Un prix XXL qui n’a pas manqué de faire réagir Karim Bennani. C’est ainsi que sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste a lâché : « Moi ça m’horrifie parce que ça ne veut plus rien dire. Ces chiffres là ne veulent plus rien dire. Je regardais le match de la Suède, je voyais Isak, il a coûté 150M€ à Liverpool. Aujourd’hui, quelle valeur on donne à ça ? Et même pour le joueur, la pression. Souvenez vous au PSG, la pression sur Kolo Muani en arrivant au PSG en ayant coûté 90M€. Pareil pour Ramos. A l’époque, Zidane coûte 75M€, on trouve ça extraordinaire et c’est déjà beaucoup d’argent. Et c’est Zidane. Là, Diomandé, 130M€ ».