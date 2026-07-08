Mercato - PSG : Le choix de Maghnes Akliouche influencé par sa famille ?

Après avoir dit adieu à Gonçalo Ramos et en attendant l’officialisation du départ de Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain pourrait bien boucler un très joli coup. Plusieurs sources assurent en effet que le double Champion d’Europe en titre aurait trouvé un accord avec Maghnes Akliouche et négocierait désormais son transfert avec l’AS Monaco.
Ça commence enfin à s’animer du côté de Paris. Le mercato estival du PSG est pour le moment rythmé par les départs, puisque Gonçalo Ramos a quitté le club afin de poursuivre sa carrière du côté de l’AC Milan. Ce n’est pas fini, puisque Kang-in Lee devrait bientôt le suivre, avec un possible transfert de 40M€ à l’Atlético de Madrid.
Akliouche vers le PSG ?
D’autres pourraient suivre, mais les Parisiens semblent également s’activer sur le front des arrivées. Le jeune gardien italien Alessandro Longoni est en effet arrivé en provenance de l’AC Milan, mais la grande nouvelle du moment concerne surtout un joueur de l’équipe de France actuellement avec Didier Deschamps à la Coupe du monde 2026. L’Equipe ainsi que RMC Sport ont en effet annoncé que le PSG aurait trouvé un accord avec Maghnes Akliouche, qui était déjà dans le viseur de Luis Campos il y a un an.
Un retour aux sources
Cet accord porterait sur un contrat de cinq ans, mais le PSG doit désormais trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco, qui ne semble pas totalement opposé au départ de Maghnes Akliouche. On parle d’un possible transfert autour des 50M€, soit la même somme que les Parisiens avaient dépensé en aout 2024 pour s’offrir les services d’un autre jeune talent de Ligue 1, avec Désiré Doué. Le Parisien explique que le natif de Tremblay-en-France serait plus qu’heureux de retrouver la région francilienne, puisque cela lui permettrait notamment de se rapprocher de sa famille.