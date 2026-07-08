Mercato - PSG : Le choix de Maghnes Akliouche influencé par sa famille ?

Axel Cornic

Après avoir dit adieu à Gonçalo Ramos et en attendant l’officialisation du départ de Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain pourrait bien boucler un très joli coup. Plusieurs sources assurent en effet que le double Champion d’Europe en titre aurait trouvé un accord avec Maghnes Akliouche et négocierait désormais son transfert avec l’AS Monaco.

Ça commence enfin à s’animer du côté de Paris. Le mercato estival du PSG est pour le moment rythmé par les départs, puisque Gonçalo Ramos a quitté le club afin de poursuivre sa carrière du côté de l’AC Milan. Ce n’est pas fini, puisque Kang-in Lee devrait bientôt le suivre, avec un possible transfert de 40M€ à l’Atlético de Madrid.

Akliouche vers le PSG ? D’autres pourraient suivre, mais les Parisiens semblent également s’activer sur le front des arrivées. Le jeune gardien italien Alessandro Longoni est en effet arrivé en provenance de l’AC Milan, mais la grande nouvelle du moment concerne surtout un joueur de l’équipe de France actuellement avec Didier Deschamps à la Coupe du monde 2026. L’Equipe ainsi que RMC Sport ont en effet annoncé que le PSG aurait trouvé un accord avec Maghnes Akliouche, qui était déjà dans le viseur de Luis Campos il y a un an.