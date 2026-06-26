Mercato - PSG : La promesse qui va régaler Gonçalo Ramos !

Arrivé au PSG il y a trois ans, Gonçalo Ramos se rapproche d’un départ. L’attaquant portugais souhaite obtenir davantage de temps de jeu, et va signer à l’AC Milan. Le club italien, qui a trouvé un accord avec le club parisien, a effectué une promesse au niveau du statut du buteur de 25 ans. Explications.
Il aura été l’un des visages de ce PSG des dernières années. Remplaçant de luxe de Luis Enrique depuis bientôt trois ans, Gonçalo Ramos devrait quitter le club parisien cet été. L’attaquant portugais souhaite un départ afin de bénéficier de davantage de temps de jeu. Une situation que les dirigeants du club de la capitale comprennent. Cependant, le numéro 9 ne sera pas vendu à n’importe quel prix.
L’AC Milan a promis un beau statut au Portugais
Mais finalement, l'accord aura été trouvé rapidement. Ce vendredi, The Athletic a révélé que Gonçalo Ramos allait rejoindre l'AC Milan pour un montant de plus de 50M€. D’autre part, l’Equipe annonce que le club milanais a promis un statut important au sein de l’équipe, ce qui convient aux attentes de l’international Portugais. Quoi qu’il en soit, nul doute que Gonçalo Ramos va manquer à Luis Enrique, qui en janvier dernier, ne tarissait pas d’éloges à son égard.
« Je sais qu’il mérite plus de minutes »
« A la fin, quand tu signes un contrat avec un grand club comme le PSG, tu ne sais pas combien de temps, tu vas jouer. Ta responsabilité, c’est d’être prêt pour aider ton équipe et représenter ton club. Et c’est ce qu’il fait, comme beaucoup de joueurs dans l’équipe. C’est un vrai exemple de ce que doit être un vrai joueur professionnel : tout le temps prêt, pas d’importance s’il est énervé. Il veut jouer plus de minutes, je sais qu’il mérite plus de minutes, mais il montre clairement ce qu’un joueur du PSG doit faire et je dois dire que je suis très content d’avoir un joueur comme Gonçalo Ramos. Son nombre de buts est incroyable à chaque saison », confiait ainsi le coach du PSG.