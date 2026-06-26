Mercato - PSG : La promesse qui va régaler Gonçalo Ramos !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a trois ans, Gonçalo Ramos se rapproche d’un départ. L’attaquant portugais souhaite obtenir davantage de temps de jeu, et va signer à l’AC Milan. Le club italien, qui a trouvé un accord avec le club parisien, a effectué une promesse au niveau du statut du buteur de 25 ans. Explications.

Il aura été l’un des visages de ce PSG des dernières années. Remplaçant de luxe de Luis Enrique depuis bientôt trois ans, Gonçalo Ramos devrait quitter le club parisien cet été. L’attaquant portugais souhaite un départ afin de bénéficier de davantage de temps de jeu. Une situation que les dirigeants du club de la capitale comprennent. Cependant, le numéro 9 ne sera pas vendu à n’importe quel prix.

L’AC Milan a promis un beau statut au Portugais Mais finalement, l'accord aura été trouvé rapidement. Ce vendredi, The Athletic a révélé que Gonçalo Ramos allait rejoindre l'AC Milan pour un montant de plus de 50M€. D’autre part, l’Equipe annonce que le club milanais a promis un statut important au sein de l’équipe, ce qui convient aux attentes de l’international Portugais. Quoi qu’il en soit, nul doute que Gonçalo Ramos va manquer à Luis Enrique, qui en janvier dernier, ne tarissait pas d’éloges à son égard.