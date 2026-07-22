Mercato - PSG : La presse étrangère annonce un transfert impossible pour un joueur de l’équipe de France !

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être mouvementé du côté du PSG, tant dans le sens des arrivées que des départs. Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, d’autres joueurs pourraient faire leurs valises. Warren Zaïre-Emery serait notamment sur les tablettes d’un cador européen. Mais un transfert de l’international français cet été semblerait impossible selon la presse étrangère.

Le PSG avait prévu un mercato mouvementé après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses pourraient s’accélérer maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, notamment dans le sens des départs. Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, d’autres joueurs pourraient faire leurs valises cet été. Warren Zaïre-Emery serait par exemple dans le viseur d’un cador de Premier League.

Le PSG dit non pour un transfert de Zaïre-Emery D’après les informations du Sun, Manchester United chercherait à renforcer son entrejeu cet été. Et Warren Zaïre-Emery ferait partie des profils appréciés par les Red Devils sur le mercato. Seulement, le PSG compterait sur son milieu de terrain de 20 ans, ce qui rendrait son transfert impossible à en croire le média britannique. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international français ne devrait pas quitter les Rouge-et-Bleu cet été.