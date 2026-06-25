Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce une «grosse bataille» pour un transfert à 98M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato risque d’être animé du côté du PSG. Le club de la capitale a activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Le nom de Mateus Fernandes a alors été évoqué ces dernières semaines. Fabrizio Romano affirme toutefois qu’une grosse bataille a déjà lieu sur ce dossier.

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Les dirigeants parisiens souhaiteraient régénérer le groupe de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions, et auraient ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom de Mateus Fernandes a alors été évoqué. Le milieu offensif de 21 ans devrait quitter West Ham, relégué en EFL Championship. Fabrizio Romano a toutefois indiqué qu’une grosse bataille avait déjà lieu sur ce dossier.

Manchester United et Tottenham poussent pour Mateus Fernandes « Mateus Fernandes ira dans le club le plus offrant envers West Ham. En coulisses, Tottenham et Manchester United travaillent dessus. Tottenham veut Tonali ET Mateus Fernandes. Manchester United, de son côté, a déjà recruté Ederson et veut désormais Mateus Fernandes. Les deux clubs sont impliqués. Ils discutent avec West Ham. Tottenham pousse pour boucler le deal mais Manchester United est toujours là. C’est une grosse bataille que nous devons suivre jusqu’à la fin » a confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.