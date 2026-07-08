Mercato - PSG : Barcola a annoncé son départ en pleine Coupe du monde ?

Si Bradley Barcola est aujourd’hui un joueur du PSG, il pourrait ne pas le rester longtemps. L’avenir de l’international français interroge en cette période de mercato et voilà que pendant la Coupe du monde, en conférence de presse, Barcola a entretenu le mystère concernant son avenir. Et voilà que la réponse du joueur du PSG pourrait bien indiquer un futur départ cet été.
Bradley Barcola sera-t-il encore au PSG la saison prochaine ? Aujourd’hui, le doute existe concernant l’avenir de l’international français. Un accord peinant à être trouvé pour une prolongation, l’ancien de l’OL pourrait être tenté d’aller voir ailleurs afin de trouver mieux. Et voilà qu’il y a quelques jours, en pleine Coupe du monde 2026, Barcola avait entretenu le mystère concernant son avenir, lâchant en conférence de presse : « Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde. Pour ce qu'il va se passer après, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas ».
« Déjà, c’est une petite indication »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, on a justement réagi aux propos de Bradley Barcola. Et voilà que pour Vikash Dhorasoo, le joueur du PSG pourrait bien avoir lâché un indice concernant un futur départ : « En tout cas, il ne dit pas je pars ou je reste. Il a un contrat avec le PSG, il a des comptes à rendre avec le PSG. Il ne dit pas je vais rester au PSG. Déjà, c’est une petite indication, s’il y a proposition, il partira peut-être. En Angleterre ? Moi je trouve ça super si c’est Arsenal, Liverpool. D’aller vivre une autre expérience, d’aller tenter un autre championnat dans un grand club. Il vient de gagner deux Ligue des Champions. Il faut profiter, il faut voyager ».
« Liverpool a l'intention de tout miser sur Barcola »
L’avenir de Bradley Barcola pourrait donc s’écrire loin du PSG. Le Français a notamment la cote en Angleterre où Arsenal et Liverpool lui feraient les yeux doux. Les Reds pourraient d’ailleurs miser gros pour s’offrir Barcola. « Liverpool a l'intention de tout miser sur Barcola. Il y a d'autres cibles également, car il ne sera pas facile de convaincre le PSG, mais c'est Barcola qu'ils veulent. Leur cellule de recrutement a bien étudié son profil et le dossier devrait s'accélérer après la Coupe du monde », expliquait une source proche du dossier pour CaughtOffside.