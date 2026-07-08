Mercato - PSG : Barcola a annoncé son départ en pleine Coupe du monde ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Bradley Barcola est aujourd’hui un joueur du PSG, il pourrait ne pas le rester longtemps. L’avenir de l’international français interroge en cette période de mercato et voilà que pendant la Coupe du monde, en conférence de presse, Barcola a entretenu le mystère concernant son avenir. Et voilà que la réponse du joueur du PSG pourrait bien indiquer un futur départ cet été.

Bradley Barcola sera-t-il encore au PSG la saison prochaine ? Aujourd’hui, le doute existe concernant l’avenir de l’international français. Un accord peinant à être trouvé pour une prolongation, l’ancien de l’OL pourrait être tenté d’aller voir ailleurs afin de trouver mieux. Et voilà qu’il y a quelques jours, en pleine Coupe du monde 2026, Barcola avait entretenu le mystère concernant son avenir, lâchant en conférence de presse : « Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde. Pour ce qu'il va se passer après, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas ».

« Déjà, c’est une petite indication » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, on a justement réagi aux propos de Bradley Barcola. Et voilà que pour Vikash Dhorasoo, le joueur du PSG pourrait bien avoir lâché un indice concernant un futur départ : « En tout cas, il ne dit pas je pars ou je reste. Il a un contrat avec le PSG, il a des comptes à rendre avec le PSG. Il ne dit pas je vais rester au PSG. Déjà, c’est une petite indication, s’il y a proposition, il partira peut-être. En Angleterre ? Moi je trouve ça super si c’est Arsenal, Liverpool. D’aller vivre une autre expérience, d’aller tenter un autre championnat dans un grand club. Il vient de gagner deux Ligue des Champions. Il faut profiter, il faut voyager ».