Mercato - PSG : Arsenal réclame une folie pour le transfert de William Saliba !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG cet été. Le club de la capitale souhaite se renforcer en attaque, mais aussi en défense. Les dirigeants parisiens auraient ainsi des vues sur William Saliba, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Arsenal réclamerait toutefois une folie pour se séparer de son joueur de 25 ans.

Le PSG semble être en train de passer à l’action pour son mercato. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique et a donc activé plusieurs pistes en attaque. Les noms de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Yan Diomandé (RB Leipzig) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ont été évoqués. Mais les dirigeants parisiens voudraient aussi renforcer le secteur défensif du groupe des Rouge-et-Bleu. Et dans cette optique, les doubles champions d’Europe auraient des vues sur William Saliba.

William Saliba au PSG : Arsenal n'est pas vendeur Mais d’après les informations de Caught Offside, Arsenal n’entendrait pas spécialement se séparer de William Saliba. De ce fait, les Gunners ne seraient prêts à envisager un départ de l’international français qu’en cas d’offre « impossible à refuser ». Le PSG serait ainsi condamné à une véritable folie pour espérer mettre la main sur le défenseur de 25 ans, qui dispute la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.