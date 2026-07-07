Mercato - PSG : Arsenal réclame une folie pour le transfert de William Saliba !

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG cet été. Le club de la capitale souhaite se renforcer en attaque, mais aussi en défense. Les dirigeants parisiens auraient ainsi des vues sur William Saliba, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Arsenal réclamerait toutefois une folie pour se séparer de son joueur de 25 ans.
Le PSG semble être en train de passer à l’action pour son mercato. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique et a donc activé plusieurs pistes en attaque. Les noms de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Yan Diomandé (RB Leipzig) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ont été évoqués. Mais les dirigeants parisiens voudraient aussi renforcer le secteur défensif du groupe des Rouge-et-Bleu. Et dans cette optique, les doubles champions d’Europe auraient des vues sur William Saliba.
William Saliba au PSG : Arsenal n'est pas vendeur
Mais d’après les informations de Caught Offside, Arsenal n’entendrait pas spécialement se séparer de William Saliba. De ce fait, les Gunners ne seraient prêts à envisager un départ de l’international français qu’en cas d’offre « impossible à refuser ». Le PSG serait ainsi condamné à une véritable folie pour espérer mettre la main sur le défenseur de 25 ans, qui dispute la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.
Le PSG a une autre piste en défense
Le PSG ne serait d’ailleurs pas seul sur le coup. William Saliba serait aussi dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid. Mais Arsenal ne semble pas vraiment vouloir se séparer de son joueur, qui entre dans ses meilleures années. Le PSG et les autres prétendants de l'ancien de l'OM devraient ainsi devoir se tourner vers une autre piste pour renforcer leur charnière défensive. Ces dernières heures, le dossier menant à Karim Coulibaly (Werder Bremen) aurait été relancé selon TEAMtalk. Affaire à suivre...