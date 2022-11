Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique a une ouverture pour ce crack à 120M€

Publié le 1 novembre 2022 à 23h45

Pierrick Levallet

Jude Bellingham pourrait bien être l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. L’international anglais intéresse plusieurs clubs européens, dont le PSG. De son côté, le Borussia Dortmund souhaiterait prolonger le contrat du joueur de 19 ans. Mais le club de la Ruhr se serait tout de même fait une raison pour l’avenir de Jude Bellingham.

Seulement 19 ans, et Jude Bellingham se montre déjà comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Brillant sous les couleurs du Borussia Dortmund, l’international anglais s’est fait remarquer sur le mercato. Jude Bellingham aurait notamment tapé dans l’oeil d’Antero Henrique, qui souhaiterait le faire venir au PSG. Mais le Portugais n’est pas seul dans ce dossier, bien au contraire.

Le PSG engagé dans une guerre pour Bellingham

En effet, le Real Madrid et la Premier League convoiteraient également Jude Bellingham. De son côté, le Borussia Dortmund souhaiterait prolonger le contrat de l’Anglais, et surtout fixer une clause libératoire à 150M€ d’après AS . Mais dans le même temps, le club de la Ruhr se serait fait une raison pour l’avenir de Jude Bellingham.

Dortmund s’est fait une raison