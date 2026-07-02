Mercato - OM : Voilà pourquoi Habib Beye a pris la porte !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est au complet pour son nouveau projet sportif. Stéphane Richard entame ce 2 juillet son mandat de président, Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif du club phocéen et a fait le choix de nommer Bruno Genesio à la tête de l'équipe première à la place d'Habib Beye. En voici les raisons dévoilées par Lorenzi en personne.

En février dernier, Medhi Benatia choisissait Habib Beye pour reprendre le flambeau sur le banc de touche de l'OM après le départ «d'un commun accord» de Roberto De Zerbi à la suite du plus grand écart de l'histoire des Classiques face au PSG (0-5). L'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille n'aura tenu que trois mois et demi de compétition sur le banc de touche du club phocéen.

«J'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté» Mercredi, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont officialisé la nomination de Bruno Genesio au poste d'entraîneur pour les deux prochaines saisons. Il se lance dans une quatrième aventure dans l'élite du football français après le LOSC, le Stade Rennais et l'OL. Pourquoi avoir décidé de relever le défi que représente l'OM ? « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet ».