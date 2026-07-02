Mercato - OM : Voilà pourquoi Habib Beye a pris la porte !

L'Olympique de Marseille est au complet pour son nouveau projet sportif. Stéphane Richard entame ce 2 juillet son mandat de président, Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif du club phocéen et a fait le choix de nommer Bruno Genesio à la tête de l'équipe première à la place d'Habib Beye. En voici les raisons dévoilées par Lorenzi en personne.
En février dernier, Medhi Benatia choisissait Habib Beye pour reprendre le flambeau sur le banc de touche de l'OM après le départ «d'un commun accord» de Roberto De Zerbi à la suite du plus grand écart de l'histoire des Classiques face au PSG (0-5). L'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille n'aura tenu que trois mois et demi de compétition sur le banc de touche du club phocéen.
«J'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté»
Mercredi, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont officialisé la nomination de Bruno Genesio au poste d'entraîneur pour les deux prochaines saisons. Il se lance dans une quatrième aventure dans l'élite du football français après le LOSC, le Stade Rennais et l'OL. Pourquoi avoir décidé de relever le défi que représente l'OM ? « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet ».
«Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent à l'ambition que nous portons»
Et pour quelle raison le nouveau directeur sportif de l'OM qu'est Grégory Lorenzi a-t-il fait le choix de confier les rênes de l'équipe première à Bruno Genesio. Dans le communiqué de l'Olympique de Marseille, le dirigeant arrivé de Brest a livré les coulisses de cette décision qui a mis un terme au passage d'Habib Beye à Marseille. « Le choix de Bruno Genesio s'est imposé naturellement au cours de nos échanges. Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l'ambition que nous portons pour l'Olympique de Marseille. Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d'un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters ».