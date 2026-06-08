Mercato - OM : Un autre grand club européen veut s’offrir Mason Greenwood cet été !

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans seulement quelques jours et un premier feuilleton se dessine déjà à l’Olympique de Marseille, avec Mason Greenwood. La star de l’attaque phocéenne est annoncée toujours plus proche d’un départ, avec l’AS Roma qui aurait déjà trouvé un accord sur un contrat de cinq ans.

On a peut-être assisté aux derniers mois de Mason Greenwood à Marseille. Arrivé en juillet 2024, l’ancien prodige de Manchester United semble être le premier candidat au départ après une saison catastrophique, avec l’OM qui a besoin de vendre. Et une piste se confirme de jour en jour, du côté de la Serie A.

Un accord entre Greenwood et la Roma La presse italienne annonce en effet que l’AS Roma souhaiterait rapidement boucler le transfert de l’Anglais de 24 ans. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, un accord aurait déjà été trouvé avec Greenwood sur un contrat de cinq ans et un salaire annuel autour des 4M€ par an. L’OM réclamerait entre 50 et 55M€ bonus compris, mais les Giallorossi semblent devoir d’abord vendre plusieurs joueurs comme Manu Koné ou encore Matias Soulé, avant de formuler une offre officielle aux Marseillais.