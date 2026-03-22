Mercato - OM : Pour le prochain entraîneur, c'est réglé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM aborde un sprint final capital pour son avenir mais également celui de son entraîneur. Habib Beye, arrivé en cours de saison, joue effectivement son futur à Marseille dans les prochaines semaines. A moins que tout soit déjà réglé en coulisses ?

Après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM n'a pas attendu longtemps avant de choisir son remplaçant puisque les Marseillais ont sauté sur l'occasion pour attirer Habib Beye, qui venait de se faire virer par le Stade Rennais. Cependant, rien de garantissait que l'ancien international sénégalais ne poursuivrait la saison prochaine. Pour cela, il faut que l'OM termine sur le podium en Ligue 1 afin de valider sa qualification pour la Ligue des champions. Cependant, Eric Di Meco estime que c'est déjà réglé et que si l'OM a choisi Habib Beye, ce n'est pas pour s'en séparer au bout de quelques mois.

«Tiens prends cette pilule miracle» : L’étrange aveu d’un Champion du monde sur son passage à l’OM... https://t.co/JBFsY9KcAd — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Pour Beye, c'est bien parti ? « Si tu prends un entraîneur en cours de saison comme Habib Beye, si tout se passe bien, c’est pour lui laisser une année supplémentaire pour prouver ce qu’il vaut. Parce que si c’est pour faire le pompier de service sur les 4 derniers mois, tu prends un habitué », confie-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.