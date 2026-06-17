Mercato - OM : La grosse promesse pour convaincre Mason Greenwood

Axel Cornic

Après deux saisons et 48 buts toutes compétitions confondues, Mason Greenwood devrait tirer sa révérence. L’Olympique de Marseille a besoin de vendre et l’ailier de 24 ans pourrait bien devenir la plus grosse vente de l’histoire du club, avec un possible transfert autour des 50 ou 55M€ qui est annoncé en ce début de mercato estival.

Dès la fin de saison, on s’est demandé qui sera encore à Marseille lors du lancement de la prochaine. En ce qui concerne la direction tout a déjà changé et un nouvel entraineur devrait également arriver, avec Bruno Genesio. Le plus important sera désormais de s’occuper du plus gros dossier avec les joueurs, puisqu’ils semblent être nombreux à avoir déjà leur valise prête pour quitter l'OM.

Greenwood quitte l’OM... En commençant pas Mason Greenwood, qui n’est clairement plus le même joueur depuis le départ catastrophe de Roberto De Zerbi en février dernier. Les tensions avec Medhi Benatia et Habib Beye n’ont en rien arrangé sa situation et même s’il a déclaré vouloir rester à Marseille lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP, un départ semble être devenu inévitable. Mais pour aller où ? La presse italienne assure que l’AS Roma serait en négociations avancées avec l’OM et aurait déjà trouvé un accord avec le joueur, avec notamment un salaire annuel de 4,5M€ hors bonus.