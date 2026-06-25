Mercato - OM : «Il existe un accord privé», la clause qui change tout pour le transfert de Greenwood

Axel Cornic

Le transfert de Mason Greenwood est le gros feuilleton de ce début de mercato estival, du côté de l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse italienne évoque un intérêt prononcé de l’AS Roma, qui aurait déjà un accord avec l’entourage du joueur et aimerait désormais trouver un terrain d’entente avec son club, qui réclamerait entre 50 et 55M€ pour le laisser filer.

Il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle information ne sorte au sujet de Mason Greenwood. Arrivé en juillet 2024, la star anglaise semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ, avec l’OM qui a d’ailleurs grandement besoin de vendre afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Et une piste semble se préciser depuis quelques semaines...

« La Roma est bien avancée dans les négociations avec le joueur, mais... » Elle mène évidemment vers l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait personnellement réclamé la signature de Greenwood. Mais les choses pourraient ne passer comme le souhaite l’OM. « Greenwood n'a aucun accord avec Fenerbahçe. En revanche, la Roma est bien avancée dans les négociations avec le joueur, mais l'opération est reportée à après le 30 juin » a expliqué Lorenzo Pes, sur Tele Radio Stereo.