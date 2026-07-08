Mercato - OM : Grégory Lorenzi envoyé devant le tribunal après avoir signé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devant remplacer Medhi Benatia, l’OM a décidé de nommer Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Arrivé en provenance de Brest, il a posé ses valises à Marseille lui qui était initialement attendu à l’OGC Nice. Un accord avait même été trouvé avec les Aiglons, qui ne comptent pas se laisser faire. Et voilà que le conflit avec Lorenzi va se régler devant la justice.

Après Brest, Grégory Lorenzi est donc aujourd’hui le nouveau directeur sportif de l’OM. Mais cette nomination officialisée le 28 mai dernier a fait l’objet d’une grosse polémique. La raison ? Avant de dire oui au club phocéen, le dirigeant de 42 ans s’était mis d’accord avec l’OGC Nice et un contrat avait même été signé avec le maintien des Aiglons en Ligue 1. Mais voilà que Lorenzi a finalement fait machine arrière, posant un lapin aux Niçois pour accepter le challenge proposé par l’OM.

« On nous fait pas de cadeau donc on a décidé, on l’a assigné au tribunal des prudhommes » Ce retournement de situation avec Grégory Lorenzi n’a clairement pas été au goût de l’OGC Nice. Nouveau président des Aiglons, Maurice Cohen a annoncé la contre-attaque, assignant le directeur sportif de l’OM devant le tribunal des prud’hommes. En effet, en conférence de presse ce mercredi, le boss niçois a lâché : « On peut aussi parler de Grégory Lorenzi. Il avait signé son contrat et puis il avait changé en cours de parcours. Aujourd’hui, le club veut se faire respecter. Nous, on nous fait pas de cadeau donc on a décidé, on l’a assigné au tribunal des prud’hommes. On doit passer au mois de septembre la première audience ».