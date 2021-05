Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L’OGC Nice se sépare de son entraîneur !

Publié le 24 mai 2021 à 9h05 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2021 à 9h13

Comme prévu, Adrian Ursea n’a pas été conservé par l’OGC Nice qui a officialisé son départ dans la nuit de dimanche à lundi.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Adrian Ursea, nommé sur le banc de l’OGC Nice en décembre dernier, n’est plus l’entraîneur des Aiglons. La nouvelle a été annoncée via un communiqué officiel : « L’ensemble du Club, sa direction, ses actionnaires tiennent à remercier Adrian Ursea et son staff d’avoir relevé la mission qui leur a été confiée au mois de décembre dernier, indique le Gym dans un communiqu é ». Pour rappel, Christophe Galtier fait figure de grand favori pour reprendre le poste cet été.