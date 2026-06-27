Mercato : «Mon parcours au PSG s'arrête», il annonce son départ sur Instagram !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé au PSG, Mathis Jangéal a paraphé son premier contrat professionnel avec Famalicão ce samedi. Le milieu offensif de 18 ans a décidé de lancer son aventure en pro à l’étranger, mais n’a pas manqué de tenir des mots poignants à l’égard du club de la capitale à travers un long message d’adieu publié sur son compte Instagram.

Si désormais, le PSG tente d’incorporer les meilleurs éléments de son centre de formation au sein de l’équipe première, cela n’empêche pas le club parisien de subir certains départs. Considéré comme un grand talent du centre de formation francilien, Mathis Jangéal s’est officiellement engagé en faveur de Famalicão, pensionnaire de première division portugaise, ce samedi. Après avoir paraphé son premier contrat professionnel à l’étranger, le joueur de 18 ans a tenu à remercier le PSG depuis un message publié sur son compte Instagram.

« Une chose n’a jamais changé : mon amour et mon respect pour le Paris Saint-Germain » « Après 5 ans et demi sous les couleurs du PSG, il est temps pour moi de tourner une page et de relever un nouveau défi. Ces années resteront gravées dans ma mémoire. J’ai vécu des moments incroyables, rencontré des personnes exceptionnelles et porté ce maillot avec fierté à chaque instant. Bien sûr, je n’ai pas toujours été parfait. J’ai commis quelques erreurs en chemin, comme tout le monde, et j’aurais parfois aimé faire certaines choses différemment. Mais une chose n’a jamais changé : mon amour et mon respect pour le Paris Saint-Germain », indique le milieu offensif né en 2008 dans ce dernier.