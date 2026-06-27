Après Gonçalo Ramos, le PSG veut boucler deux autres transferts en attaque !

Alexis Brunet

Vendredi, l’AC Milan a trouvé un accord avec le PSG pour le transfert de Gonçalo Ramos qui pourrait atteindre, bonus compris, les 80M€. En plus du Portugais, le club de la capitale va prochainement boucler l’arrivée de Maghnes Akliouche, qui devrait arriver pour remplacer Kang-in Lee, qui est lui en partance pour l’Atlético de Madrid.

Le mercato du PSG est en train de s’emballer. Alors que le club de la capitale n’avait pas tellement bougé pour le moment, il serait sur le point de boucler l’une des plus grosses ventes de son histoire. Après deux saisons à Paris, Gonçalo Ramos devrait s’engager avec l’AC Milan, qui, selon certaines sources, va dépenser environ 80M€ bonus compris pour s’offrir le buteur de 25 ans.

Akliouche arrive Le PSG va donc perdre un attaquant, mais il va en recruter un nouveau. En effet, selon les informations de Foot Mercato, la direction parisienne aurait trouvé un accord avec Maghnes Akliouche en vue d’une arrivée cet été. Le joueur de l’AS Monaco aurait été convaincu par Luis Enrique après avoir eu une discussion avec l’entraîneur espagnol ces dernières semaines. Il ne sera pas dépaysé chez le double champion d’Europe car il retrouvera ses coéquipiers en équipe de France avec qui il dispute la Coupe du monde actuellement (Dembélé, Doué, Barcola, Hernandez, Zaïre-Emery).