Mercato - Michael Olise ou Vinicius Jr : Le Real Madrid a tranché !

Pierrick Levallet

Souhaitant éviter de revivre une saison blanche, le Real Madrid s’est montré actif sur le mercato jusqu’à présent. Le club madrilène aurait notamment des vues sur Michael Olise, annoncé comme la grande priorité de Florentino Pérez. Mais avant de recruter l’international français, la Casa Blanca voudrait régler l’avenir de Vinicius Jr.

Le Real Madrid souhaite à tout prix éviter de revivre une saison blanche. En ce sens, le club madrilène s’est déjà montré très actif sur le mercato avec les arrivées d’Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Bernardo Silva. Mais les dirigeants merengue ne semblent pas vouloir s’arrêter là. Florentino Pérez aurait une véritable obsession pour Michael Olise. L'international français aurait tapé dans l'oeil du président madrilène pendant cette Coupe du monde 2026. Mais avant de foncer sur le joueur du Bayern Munich, la Casa Blanca aimerait sceller un autre dossier.

Le Real Madrid donne sa priorité à Vinicius Jr Comme le rapporte AS, le Real Madrid privilégierait pour le moment la prolongation de Vinicius Jr. Une fois l’avenir du Brésilien réglé, les pensionnaires de la Liga observeront certaines pistes pouvant aider le club à revenir au plus haut niveau. Entre l’international auriverde et Michael Olise, le Real Madrid aurait tranché en faveur de Vinicius Jr concernant la priorité du mercato.