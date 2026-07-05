Mercato : Luis Enrique n'était pas la priorité du PSG, le jour où tout a basculé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique a débarqué dans la capitale française il y a 3 ans jour pour jour ce 5 juillet. L'Espagnol a réussi son pari avec son effectif au PSG en gagnant pour la première fois la Ligue des champions pour le club, avant de le faire une deuxième fois dans la foulée. Pourtant, à l'origine, son arrivée n'était pas forcément dans les premiers plans de la direction.

Ancien entraîneur du FC Barcelone ou encore de l'AS Roma, Luis Enrique a également officié le rôle de sélectionneur de l'Equipe d'Espagne avant de débarquer au PSG en 2023. Le technicien de 56 ans a débarqué à Paris le 5 juillet 2023 et est déjà l'un des entraîneurs ayant officié le plus longtemps sur le banc. Cette belle histoire avec le club de la capitale aurait pu ne jamais voir le jour.

Luis Enrique pas dans le viseur du PSG A l'époque, Luis Enrique n'était pas forcément le premier choix dans les têtes pour devenir l'entraîneur du PSG. D'ailleurs, le journaliste Abdellah Boulma réagit sur X à un poste concernant cet anniversaire de l'arrivée de Luis Enrique à Paris. « Ils s’étaient projeté sur Nagelsmann à l’époque, Luis Enrique avait été refusé par Naples et Chelsea. L’ironie du sort. Le football parfois se joue à rien » écrit-il, rappelant que cette signature ne s'est pas jouée à grand-chose finalement.