Mercato - Lucas Chevalier : Le PSG a un problème qui pourrait compliquer son départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté l’été dernier par le PSG avec l’étiquette de numéro 1, Lucas Chevalier a fini la saison en étant remplaçant. Devenu doublure de Matvey Safonov, le Français a vécu des derniers mois très compliqués. Au point de remettre en question son avenir au sein du club de la capitale ? Alors qu’il est question d’un potentiel départ du PSG cet été pour Chevalier, il pourrait toutefois y avoir un hic.

Après une deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG va modifier son effectif cet été. Plusieurs arrivées sont attendus, mais aussi des départs. Pour des joueurs comme Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee, l’envol vers un autre club semble évident. Pour d’autres, c’est un peu plus indécis. C’est notamment le cas pour Lucas Chevalier. Gardien du PSG, l’international français pourrait être tenté d’aller voir ailleurs afin de retrouver du temps de jeu, lui qui a fini la saison en tant que doublure de Matvey Safonov. Chevalier fera-t-il donc ses valises dans les semaines à venir ?

« Hors de portée de beaucoup de clubs » Au micro de RMC, Jean-Michel Larqué a évoqué un problème pour le départ de Lucas Chevalier : son salaire. « Il y a ceux qui voudraient partir, mais ils ont des conditions que Chevalier, où est-ce qu’il peut aller ? », a-t-il lâché. Ce à quoi, le journaliste Fabrice Hawkins a répondu : « Tu as totalement raison. Il faut quand même préciser qu’ils ont des salaires avec une part variable et une part fixe. Mais c’est vrai que la part fixe pour Lucas Chevalier est quand même très importante et hors de portée de beaucoup de clubs ».