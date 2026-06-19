Mercato : L'OM officialise déjà sa deuxième recrue de l'été !

Amadou Diawara

Le mercato estival a ouvert ses portes ce lundi. Pour lancer cette fenêtre de transferts, l'OM a officialisé l'arrivée de Jephthe Malanda, qui renforce l'équipe réserve. Dans la foulée, le club olympien a annoncé la signature de Sacha Lung, qui va démarrer avec la Pro 2. Reste à savoir si le défenseur central de 18 ans intégrera bientôt le groupe professionnel.

Alors que le marché des transferts est ouvert depuis lundi, l'OM vient d'officialiser deux nouvelles signatures. Dans un premier temps, le club olympien a annoncé l'arrivée de Jephthe Malanda, attaquant de 18 ans qui intègre l'équipe réserve, ce vendredi après-midi. Près d'une heure et demie plus tard, l'OM a balancé une nouvelle communication sur son recrutement estival.

«L’OM est heureux d’annoncer la signature de Sacha Lung» « L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature de l’attaquant, Jephthe Malanda. Notre équipe Pro 2 enregistre l’arrivée d’un renfort pour le secteur offensif. En effet, l’attaquant Jephthe Malanda a signé un contrat de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Âgé de 18 ans, cet attaquant est né à Évry-Courcouronnes le 8 mai 2008. Il a intégré le centre de formation du LOSC où il a évolué en U17, U19 et National 3 », peut-on lire sur le site officiel de l'OM.