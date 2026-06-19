Mercato - L’OM en crise : Chris Waddle pousse un coup de gueule sur le recrutement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en crise entre sa situation financière préoccupante et son mercato estival qui s’annonce très agité, l’OM vit une période délicate. Chris Waddle, ancienne légende du club phocéen, prend la parole à ce sujet et dénonce le manque cruel de stabilité de l’OM à chaque période de mercato depuis quelques années.

Ancien joueur emblématique de l’OM entre 1989 et 1992, Chris Waddle a laissé une empreinte forte du côté du stade Vélodrome. Interrogé par Get Football, l’ancien ailier droit anglais a évoqué la situation actuelle critique du club phocéen (sanctionné par l’UEFA avec un sursis qui pourrait le priver de coupe d’Europe en 2027 s’il ne redresse pas la barre financièrement + une amende de 10M€) et pousse un coup de gueule sur l’instabilité des dernières années à l’OM.

« On comprend pourquoi certains entraîneurs sont partis » « C'est Marseille. C'est aussi simple que ça. D'une saison à l'autre, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il y a un renouvellement d'effectif important : des joueurs qui arrivent, d'autres qui partent. Une ambiance tendue dans le vestiaire. Certains joueurs ont été licenciés pour cause de bagarres et de disputes. C'est un club de football très passionné, sur et en dehors du terrain. Il y a une belle histoire à Marseille, mais s'ils veulent rivaliser avec le PSG, ils doivent se ressaisir. Il leur faut des joueurs stables et motivés, et éviter de tout chambouler à chaque mercato. C'est crucial : on ne peut pas se permettre autant de changements qu'à Marseille que sur ces deux ou trois dernières années. On comprend pourquoi certains entraîneurs sont partis – certains ont été limogés, évidemment – ils se sont dit : « Je veux partir. » On ne sait jamais ce qui se passe ; un joueur peut partir la semaine prochaine, un autre peut arriver, et on se demande ce qui se passe », envoie Chris Waddle sur l’OM.