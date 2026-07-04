Mercato : L’objectif à 100M€ fixé par l’OM, «c’est impératif»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’OM, il y a un besoin urgent de vendre à l’occasion de ce mercato estival. En effet, le club phocéen doit faire rentrer de l’argent dans les caisses alors que les comptes sont dans le rouge. En parallèle, la direction marseillais va devoir baisser drastiquement sa masse salariale. Stéphane Richard l’a annoncé : il faut passer en dessous des 100M€.

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi est face aujourd’hui à un sacré chantier à Marseille. En effet, le successeur de Medhi Benatia doit faire avec de terribles contraintes financières. Le club phocéen doit vendre vite et beaucoup, tout en baissant également sa masse salariale. Alors que l’OM est aujourd’hui plombé par de nombreux gros salaires, Stéphane Richard entend bien régler tout ça dans les semaines et mois à venir.

« L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale » Interrogé ce samedi par La Provence, Stéphane Richard a expliqué à quel point la réduction de la masse salariale était une priorité pour l’OM. Le nouveau président du club phocéen a ainsi confié sur ce sujet : « L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s'inscrit davantage dans la norme. C'est impératif ».