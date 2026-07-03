Mercato - Le PSG s’y prend mal pour Yan Diomandé : «Il va falloir que tu envoies l’oseille»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG après Leipzig ? Actuellement en Allemagne, Yan Diomandé pourrait donc poursuivre sa carrière dans la capitale française. L'international ivoirien se serait mis d'accord avec le club de la capitale, qui doit désormais trouver un terrain d'entente avec la formation allemande. Est-ce la bonne stratégie ? Pour certains, le PSG s'y prendrait mal et cela pourrait coûter cher...

Entre le PSG et Yan Diomandé, un accord aurait d'ores et déjà été trouvé. Le joueur de Leipzig voudrait poursuivre sa carrière à Paris et à ce propos, lors de l'After Foot, Fabrice Hawkins a expliqué : « Ça y est, les deux parties ont trouvé un accord. C’est la première étape avant la négociation club-club. Parfois, certains clubs trouvent intéressant d’aller négocier avec un autre club sans l’accord du joueur, c’est notamment le cas de Liverpool sur ce dossier. Le PSG a d’abord préféré s’entendre avec le joueur autour d’un contrat de 5 ans ».

« Si tu discutes avec mon joueur avant de discuter avec moi... » Avant même de discuter avec Leipzig, le PSG a donc préféré trouver un accord avec Yan Diomandé. Une façon de faire qui ne plait clairement pas à Kevin Diaz. Membre de l'After Foot et directeur sportif des Lusitanos Saint-Maur, il a ainsi expliqué qu'à la place du club allemand, il y aurait des conséquences : « Je comprends que Liverpool souhaite l’accord du club avant de passer par le joueur, mais l’employeur, ça reste quand même le club. Que le joueur trouve un accord avec un club c’est un chose, mais l’accord que tu dois avoir, c’est quand même avec le club. (…) Moi, je ne suis pas dans ces sphères-là, mais si tu discutes avec mon joueur avant de discuter avec moi, je peux te dire que derrière les négociations, il va falloir que tu envoies l’oseille, car sinon le joueur je vais le garder ».