Mercato : Le PSG provoque un gros changement au FC Barcelone avec ce transfert !

Pierrick Levallet

Le PSG n’hésite pas à saisir les bonnes opportunités sur le mercato lorsque celles-ci se présentent. Le club de la capitale n’a par exemple pas tergiversé longtemps pour enrôler Dro Fernandez, le phénomène du FC Barcelone. Ce transfert aurait ainsi provoqué un gros changement au sein de la formation catalane.

Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le projet sportif du PSG a pris un grand virage. Le club de la capitale mise désormais sur de jeunes éléments et n’hésite pas à saisir certaines opportunités sur le mercato. Les dirigeants parisiens n’ont par exemple pas réfléchi bien longtemps avant de partir à l’assaut pour Dro Fernandez. Présenté comme le nouveau grand phénomène du FC Barcelone, le milieu de terrain de 18 ans a signé chez les Rouge-et-Bleu l’hiver dernier. Et ce transfert aurait laissé des traces chez les Blaugrana, qui auraient acté un gros changement pour éviter qu’un tel scénario se reproduise à nouveau.

Le FC Barcelone a revu sa politique avec les jeunes après le départ de Dro Fernandez Comme le rapporte Mundo Deportivo, le départ de Dro Fernandez au PSG a été très douloureux à plusieurs niveaux au Barça. Le club culé aurait ainsi revu sa politique sur les contrats de ses jeunes joueurs. Le FC Barcelone aurait augmenté de manière considérable les clauses de résiliation en fonction des performances. Ces dernières sont revues à la hausse selon le nombre de matchs disputés avec le Barça Atlètic, de l’inscription dans l’équipe réserve à celle dans l’équipe première. Les pensionnaires de la Liga appliqueraient d’ailleurs cette politique sur quelques dossiers en cours.