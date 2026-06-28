Mercato : Le PSG prépare un «très gros transfert», ce sera 80M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur Ayyoub Bouaddi. Mais il va falloir sortir les grands moyens pour espérer convaincre le LOSC.

Après avoir remporté la Ligue des champions une seconde fois consécutive, le PSG a prévu de se montrer actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale entendrait renforcer l’effectif de Luis Enrique en recrutant plusieurs joueurs. De nombreux noms ont donc été évoqués ces dernières semaines, dont celui d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans a fait sensation lors du premier tour de cette Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Mais pour convaincre le LOSC, il va falloir sortir l’artillerie lourde.

Ayyoub Bouaddi a l'embarras du choix pour son avenir D’après les informations d’AS, Ayyoub Bouaddi aurait l’embarras du choix pour son avenir. Une grande partie de la Premier League, le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG garderaient un œil sur son évolution. Les Rouge-et-Bleu traqueraient les jeunes talents depuis un certain temps et envisageraient donc sérieusement son transfert. Seulement, le LOSC ne devrait dire oui qu’à un « très gros transfert » pour son prodige. Les Dogues auraient ainsi fixé leur prix à 80M€ pour Ayyoub Bouaddi.