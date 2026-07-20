Mercato : Le PSG plombé par la Coupe du monde 2026 pour son prochain transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le PSG cherche à conclure un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Ferran Torres. Si l’attaquant de 26 ans aurait été disponible pour une vingtaine de millions d’euros, sa prestation lors de cette Coupe du Monde 2026 pourrait faire grimper son prix et donc compliquer les plans parisiens dans ce dossier. Explications.

Le PSG pourrait prochainement conclure un transfert au niveau de son secteur offensif. Désireux de trouver rapidement un remplaçant à Gonçalo Ramos en attaque, le club parisien a jeté son dévolu sur Ferran Torres. Le polyvalent offensif du FC Barcelone vient tout juste de remporter la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, inscrivant le but victorieux en finale face à l’Argentine ce dimanche soir.

Le prix de Ferran Torres va augmenter à cause de la Coupe du Monde Et à en croire les dernières révélations du journaliste Loïc Tanzi, les prestations du joueur de 26 ans sur ce mondial pourraient faire défaut au PSG. Sur les ondes d’Ici Paris Ile de France, le journaliste a ainsi indiqué qu’il y a encore peu de temps, le club parisien aurait pu finaliser l’arrivée de Ferran Torres pour 15M€-20M€. Cependant, après la Coupe du Monde, le prix de l’Espagnol pourrait augmenter, d’autant que d’autres clubs comme Liverpool sont intéressés. Récemment, le journaliste de SPORT David Bernabeu en disait plus sur les attentes financières du Barça dans ce dossier.