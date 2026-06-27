Mercato - Le PSG ou Barcelone : Le transfert de Julian Alvarez est relancé !

Le PSG et le FC Barcelone semblent être enclins à l'idée d'accueillir Julian Alvarez au sein de leurs effectifs d'ici la fin du mercato estival. Toutefois, le Barça a, à sa disposition, un avantage de taille puisque l'attaquant de l'Atletico de Madrid de 26 ans fait le forcing publiquement et en coulisses pour s'engager en faveur du club culé. Pour autant, comme souligné par Luis Suarez, le transfert d'Alvarez pourrait n'avoir lieu que l'année prochaine.
« Un joueur aussi intelligent que Julian, avec le parcours qu’il a suivi depuis son départ de River, en passant par Manchester City, l’Atlético et aussi en équipe nationale, arriverait et s’adapterait car il saurait remplir son rôle ». Après Pedri qui déroulait le tapis rouge à Julian Alvarez en marge de son éventuel transfert au FC Barcelone pour la RTVE, c'est Luis Suarez qui a commenté cette hypothèse de marché pour Mundo Deportivo qui n'en est plus vraiment une. L'international argentin a profité de sa participation à la Coupe du monde 2026 avec l'Albiceleste dans le but de communiquer ses envies de départ de l'Atletico de Madrid afin de vivre « son rêve » qu'est de rejoindre le FC Barcelone.
«Ça va être difficile de partir»
« C’est un joueur qui travaille beaucoup. À Barcelone, il aura à ses côtés des ailiers qui lui créeront de nombreuses occasions. Il a un bon jeu de passe, de bons déplacements. Il s’intégrera tout de suite au Barça. Mais il y a l’autre aspect. Il évolue dans un grand club comme l’Atlético. Ça va être difficile de partir. Ces prochaines semaines vont être passionnantes ». a poursuivi l'ancien attaquant du FC Barcelone qui a fait les beaux jours de l'institution blaugrana entre 2014 et 2020. Le Barça dispose certes de la préférence du joueur, mais certainement pas de l'aval de l'Atletico de Madrid qui compte bien lui résister pendant la totalité de l'été jusqu'au terme du mercato : le 1er septembre 2026.
«Reste. L’année prochaine, tu iras où tu veux : à Barcelone, au Real Madrid, au Bayern»
Le PSG, également intéressé par le profil de Julian Alvarez depuis deux ans désormais, risque donc de passer au travers. Mais cela pourrait n'être que partie remise. Evoquant sa propre expérience Luis Suarez a expliqué avoir été retenu à Liverpool en 2013 avant de quitter le club un an plus tard pour le FC Barcelone.
« Ce sont des situations que l’on provoque à un moment donné. J’ai moi-même vécu cela à Liverpool. En 2013, j’ai forcé mon départ parce que je voulais rejoindre Arsenal. Je me suis disputé avec le club parce que nous ne nous qualifiions pas pour la Ligue des champions et que je sentais que j’avais besoin de franchir une nouvelle étape. Je me souviens que le capitaine, Gerrard, m’a pris à part et m’a dit : "Reste. L’année prochaine, tu iras où tu veux : à Barcelone, au Real Madrid, au Bayern… Mais cette année, s’il te plaît, reste. Tu ne peux pas partir à Arsenal". Et il m’a convaincu. Et dans ce cas précis, la même chose pourrait arriver à Julián : que le Cholo le prenne à part et lui dise : " Cette année, je veux que tu restes avec nous. ". Moi, c’est une légende de Liverpool, le capitaine, qui m’a convaincu. J’ai entendu raison, puis je suis sorti pour présenter mes excuses et ça a fini par être ma meilleure saison au club. Les supporters, même si on a tout fait pour forcer un départ, si ensuite on entre sur le terrain et qu’ils voient qu’on se donne à fond, qu’on travaille dur et qu’on défend le club, finissent par nous applaudir ».