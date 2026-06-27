Mercato - Le PSG ou Barcelone : Le transfert de Julian Alvarez est relancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG et le FC Barcelone semblent être enclins à l'idée d'accueillir Julian Alvarez au sein de leurs effectifs d'ici la fin du mercato estival. Toutefois, le Barça a, à sa disposition, un avantage de taille puisque l'attaquant de l'Atletico de Madrid de 26 ans fait le forcing publiquement et en coulisses pour s'engager en faveur du club culé. Pour autant, comme souligné par Luis Suarez, le transfert d'Alvarez pourrait n'avoir lieu que l'année prochaine.

« Un joueur aussi intelligent que Julian, avec le parcours qu’il a suivi depuis son départ de River, en passant par Manchester City, l’Atlético et aussi en équipe nationale, arriverait et s’adapterait car il saurait remplir son rôle ». Après Pedri qui déroulait le tapis rouge à Julian Alvarez en marge de son éventuel transfert au FC Barcelone pour la RTVE, c'est Luis Suarez qui a commenté cette hypothèse de marché pour Mundo Deportivo qui n'en est plus vraiment une. L'international argentin a profité de sa participation à la Coupe du monde 2026 avec l'Albiceleste dans le but de communiquer ses envies de départ de l'Atletico de Madrid afin de vivre « son rêve » qu'est de rejoindre le FC Barcelone.

«Ça va être difficile de partir» « C’est un joueur qui travaille beaucoup. À Barcelone, il aura à ses côtés des ailiers qui lui créeront de nombreuses occasions. Il a un bon jeu de passe, de bons déplacements. Il s’intégrera tout de suite au Barça. Mais il y a l’autre aspect. Il évolue dans un grand club comme l’Atlético. Ça va être difficile de partir. Ces prochaines semaines vont être passionnantes ». a poursuivi l'ancien attaquant du FC Barcelone qui a fait les beaux jours de l'institution blaugrana entre 2014 et 2020. Le Barça dispose certes de la préférence du joueur, mais certainement pas de l'aval de l'Atletico de Madrid qui compte bien lui résister pendant la totalité de l'été jusqu'au terme du mercato : le 1er septembre 2026.