Mercato : Le PSG obligé de lâcher plus de 150M€ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de mettre la main sur Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), qui ont déjà donné leur accord pour venir, le Paris Saint-Germain doit désormais s’entendre avec leur club. Il faudra débourser au moins 150 millions d’euros pour s’attacher les services des deux joueurs.

Avec Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), le PSG a identifié ses priorités pour renforcer un secteur offensif déjà amoindri par le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, en attendant celui de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid. Selon plusieurs sources, les deux joueurs auraient déjà donné leur accord pour rejoindre le double champion d’Europe, qui doit désormais s’entendre avec leur club.

50M€ pour Akliouche ? D’après L’Équipe, l’AS Monaco et Leipzig se montrent gourmands pour le départ de leur joueur. Concernant Maghnes Akliouche, le club de la Principauté a déjà repoussé une offre parisienne estimée à 35M€ et attend au moins 50M€ pour céder son international français, comptant sur la concurrence des clubs anglais pour faire monter les enchères. « Monaco a déjà refusé deux offres du PSG. Pas seulement à cause de l’argent, mais aussi parce qu’ils croient que des clubs de Premier League peuvent être impliqués pour Akliouche dans les prochains jours ou semaines », précisait récemment le journaliste Fabrizio Romano.