Mercato : Le PSG obligé de lâcher plus de 150M€ ?

Désireux de mettre la main sur Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), qui ont déjà donné leur accord pour venir, le Paris Saint-Germain doit désormais s’entendre avec leur club. Il faudra débourser au moins 150 millions d’euros pour s’attacher les services des deux joueurs.
Avec Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), le PSG a identifié ses priorités pour renforcer un secteur offensif déjà amoindri par le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, en attendant celui de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid. Selon plusieurs sources, les deux joueurs auraient déjà donné leur accord pour rejoindre le double champion d’Europe, qui doit désormais s’entendre avec leur club.
50M€ pour Akliouche ?
D’après L’Équipe, l’AS Monaco et Leipzig se montrent gourmands pour le départ de leur joueur. Concernant Maghnes Akliouche, le club de la Principauté a déjà repoussé une offre parisienne estimée à 35M€ et attend au moins 50M€ pour céder son international français, comptant sur la concurrence des clubs anglais pour faire monter les enchères. « Monaco a déjà refusé deux offres du PSG. Pas seulement à cause de l’argent, mais aussi parce qu’ils croient que des clubs de Premier League peuvent être impliqués pour Akliouche dans les prochains jours ou semaines », précisait récemment le journaliste Fabrizio Romano.
Leipzig espère atteindre les 100M€
Et pour Yan Diomandé, il sera nécessaire de débourser le double, Leipzig ayant fixé le prix de l’ailier ivoirien à 100M€ selon L’Équipe. « Leipzig ne va rendre la vie facile à aucun club pour Diomandé, confirmait récemment Fabrizio Romano. Leipzig offre une solution : payer maintenant et avoir le joueur en 2027. Leipzig tente de garder le joueur une saison de plus en le vendant maintenant pour le futur. Le PSG préférerait avoir Diomandé maintenant, le joueur voudrait aussi aller à Paris maintenant. »