Mercato : Le PSG obligé de lâcher 120M€ pour son prochain phénomène ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 sous les couleurs de la Côte d’Ivoire, Yan Diomande fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. En plus du PSG, l’ailier âgé de 19 ans est également dans le viseur de Liverpool, qui a fait une offre de 100M€ pour le recruter, mais le RB Leipzig en attend 20 de plus.

Arrivé à l’été 2025 en provenance de Leganés, Yan Diomande risque de ne pas faire une deuxième saison au RB Leipzig, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030. Si le club allemand aimerait très certainement le conserver, l’international ivoirien (11 sélections) a de sérieux prétendants à ses trousses et les deux les plus actifs dans ce dossier semblent être le PSG et Liverpool.

Pour Diomande, Leipzig attend au moins 120M€ Les Reds ont même fait une offre de 100M€ bonus compris afin de s’attacher les services de Yan Diomande, mais elle a été refusée par le RB Leipzig, comme indiqué par Fabrizio Romano. Selon le journaliste italien, le club allemand attend au moins 120M€ pour accepter de se séparer de l’ailier âgé de 19 ans. En plus de Liverpool, Leipzig s’attend à ce que d’autres clubs se lancent eux aussi dans la course, notamment le PSG.