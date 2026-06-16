Mercato - Le PSG menacé : Le Real Madrid à fond sur deux phénomènes du moment ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Âgés de 19 et de 18 ans, Yan Diomandé et Ayyoub Bouaddi confirment leur montée en puissance en club cet été grâce à leurs débuts réussis sur le plan personnel en Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire et le Maroc. De quoi donner des idées au PSG sur le marché des transferts, mais pas seulement. A ce stade, le Real Madrid viendrait pimenter ces deux dossiers. Explications.

De manière occasionnelle, le Real Madrid et le PSG se sont disputés les mêmes joueurs sur le marché des transferts. Le dernier exemple en date n’est autre que Franco Mastantuono que Luis Enrique avait lui-même contacté l’année dernière avant que la jeune pépite argentine décide de troquer la tunique de River Plate pour celle du Real Madrid. Avec l’ouverture officielle du mercato estival ce lundi 15 juin, le marché fermant ses portes le 1er septembre prochain, il se pourrait que les dirigeants du champion d’Europe et leurs homologues madrilènes s’attaquent à deux joueurs disputant la Coupe du monde actuellement avec leurs sélections.

Le PSG surveille les cas Diomandé et Bouaddi Le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon a fait état d’un intérêt du Real Madrid pour Yan Diomandé. L’international ivoirien de 19 ans qui a inscrit 12 buts avec le RB Leipzig cette saison en Bundesliga est au cœur des rumeurs de transfert. Si bien que son sélectionneur de la Côte d’Ivoire a souligné la vitesse avec laquelle il a été envoyé du côté du PSG pendant la préparation puis à Liverpool depuis leur arrivée sur le sol américain pour le Mondial. Le principal concerné a assuré qu’il laissait ses agents gérer sa situation personnelle affirmant être à son aise à Leipzig.