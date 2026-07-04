Mercato : Le PSG a transféré un «joueur d'exception» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato du PSG s'annonce assez agité, un premier transfert a été conclu avec le départ de Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus. Une re crue totalement validée par Christian Vieri qui présente le Portugais comme un «joueur d'exception».

Cet été, le PSG a d'ores-et-déjà réalisé l'une des plus grosses ventes de son histoire en cédant Gonçalo Ramos pour 74M€, hors bonus, à l'AC Milan. Après trois saisons à Paris et quelques buts mémorables, le buteur portugais va donc découvrir la Serie A pour le plus grand bonheur de Christian Vieri, qui adore Gonçalo Ramos.

Vieri est fan de Ramos « Enfin, le Milan a besoin de quelqu’un qui marque tous les dimanches ; cela faisait dix ans qu’il n’avait pas eu un avant-centre comme ça. Il doit se qualifier pour la Ligue des champions chaque année ; entre 60 et 70M€, cela ne change rien. C’est un très grand joueur, ils ont recruté un joueur d’exception », a confié l'ancien buteur italien dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.