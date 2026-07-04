Mercato : Le PSG a transféré un «joueur d'exception» !

Alors que le mercato du PSG s'annonce assez agité, un premier transfert a été conclu avec le départ de Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus. Une re crue totalement validée par Christian Vieri qui présente le Portugais comme un «joueur d'exception».
Cet été, le PSG a d'ores-et-déjà réalisé l'une des plus grosses ventes de son histoire en cédant Gonçalo Ramos pour 74M€, hors bonus, à l'AC Milan. Après trois saisons à Paris et quelques buts mémorables, le buteur portugais va donc découvrir la Serie A pour le plus grand bonheur de Christian Vieri, qui adore Gonçalo Ramos.
Vieri est fan de Ramos
« Enfin, le Milan a besoin de quelqu’un qui marque tous les dimanches ; cela faisait dix ans qu’il n’avait pas eu un avant-centre comme ça. Il doit se qualifier pour la Ligue des champions chaque année ; entre 60 et 70M€, cela ne change rien. C’est un très grand joueur, ils ont recruté un joueur d’exception », a confié l'ancien buteur italien dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.
«C’est un très grand joueur»
Un enthousiasme qui n'est clairement pas partagé par Mario Bortolazzi. « Je pense que le Milan a surtout besoin de joueurs au milieu de terrain. Modric a quarante et un ans, tandis qu'on ne sait pas si Rabiot va rester. C’est là que le jeu se construit le plus et où il manque principalement quelque chose. En attaque, Gonçalo Ramos est certes doué, mais je ne sais pas s’il pourra faire la différence au Milan. De plus, la somme dépensée me semble un peu exagérée. Au PSG, il n’était pas titulaire, mais même en tant que remplaçant, tout était plus facile, étant donné qu’à Paris, ils jouent presque exclusivement en attaque », a confié l'ancien joueur de l'AC Milan au micro de TMW Radio.