Mercato : Le nouveau Paul Pogba à Paris, c'est le feu sur le mercato !

Évoluant du côté du Stade de Reims en Ligue 2, Patrick Zabi, 19 ans, dispose de caractéristiques rappelant celles de Paul Pogba. Surnommé « Zabi la magie », l’Ivoirien est extrêmement convoité sur ce mercato hivernal. Déjà intéressé l’été dernier, le Paris FC doit désormais faire face à la concurrence de nombreuses formations européennes.

En pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, le Paris FC pourrait recruter en janvier un crack de Ligue 2. L’été dernier déjà, le PFC était très intéressé par la signature de Patrick Zabi. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain impressionne du côté de Reims, et pourrait quitter le club rémois dès cet hiver.

Le PFC rêve de Patrick Zabi Comme révélé en exclusivité par le10sport.com il y a plusieurs mois déjà, le Paris FC compte revenir à la charge pour celui qui est surnommé « Zabi la magie ». Des révélations confirmées par Foot Mercato ce vendredi. Le média indique que le club parisien rêve toujours d’attirer le crack de 19 ans, que le groupe Red Bull considère comme un futur phénomène mondial.