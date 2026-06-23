Mercato : Kylian Mbappé vend la mèche pour son prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement sous contrat jusqu’en 2029 avec le Real Madrid, Kylian Mbappé réalise donc le rêve de sa vie en portant la tunique du club merengue. Mais le capitaine de l’équipe de France pourrait envisager un autre projet en fin de carrière puisqu’il laisse la porte ouverte à la possibilité d’un transfert… en MLS !

Parti libre du PSG à l’été 2024 au terme d’un très long feuilleton, Kylian Mbappé avait donc pris la direction du Real Madrid, le club dont il rêvait depuis son enfance. L’attaquant de l’équipe de France connaît pour l’instant une expérience plutôt mitigée avec la Casa Blanca, où il n’a remporté aucun titre majeur en deux saisons. D’ailleurs, alors que son contrat court jusqu’en 2029 avec le Real Madrid, Mbappé a été interrogé dimanche en conférence de presse sur la possibilité d’un nouveau challenge pour le moins inattendu en vue de sa fin de carrière.

Mbappé chaud pour un transfert en MLS ? Au même titre qu’Antoine Griezmann, son ancien coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé pourrait se laisser tenter par la perspective d’un transfert en MLS dans quelques années : « Pour les Etats-Unis, bien sûr, j'ai toujours aimé cette culture où l'ambition est sans limite, où on n'a pas peur de dire ce qu'on veut faire. Qui sait, peut-être un jour ? David me demande - David Beckham - si je voudrais venir. On verra », indique l’attaquant du Real Madrid, qui vend donc peut-être la mèche sur son futur transfert.