Mercato - Julian Alvarez «rayé de la carte» au PSG : La raison dévoilée à la télévision

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour ce mercato estival, le PSG s'était semble-t-il mis en tête de recruter un nouveau numéro 9. En ce sens, le nom de Julian Alvarez a notamment circulé, l'Argentin souhaitant quitter l'Atlético de Madrid. Mais voilà qu'aujourd'hui il faudrait faire une croix sur l'arrivée du joueur de Diego Simeone à Paris. Il faut dire que Julian Alvarez ne remplirait pas un critère essentiel aux yeux de Luis Campos et Luis Enrique.

Après deux saisons à l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez devrait vraisemblablement quitter les Colchoneros. En effet, l'Argentin voudrait s'en aller, lui qui a réclamer son départ en pleine Coupe du monde : « Je ne peux pas me cacher, j'essaie d'être honnête, j'ai parlé avec l'Atlético de Madrid. Je pense qu'un transfert est la meilleure solution pour tout le monde, et je veux réaliser mon rêve ». Donnant sa préférence au FC Barcelone, Julian Alvarez était également sur les tablettes du PSG, mais voilà que ce transfert vers le club de la capitale ne se fera finalement pas...

« C’est la condition sine qua non de Luis Campos et Luis Enrique » Julian Alvarez au PSG, il faudrait aujourd'hui faire une croix dessus. Ambre Godillon est d'ailleurs revenue sur ce dossier lors de L'Equipe de Greg. Tout est parti d'une remarque de Grégory Ascher sur l'accord annoncé entre Yan Diomandé et le club de la capitale. « Diomandé, ils ont exigé, je ne sais pas si c’est le bon verbe, mais qu’il formule la phrase « je veux venir » », a-t-il dit. Ce à quoi Ambre Godillon a ajouté : « C’est la condition sine qua non de Luis Campos et Luis Enrique. Ils veulent des joueurs surmotivés à 1000%. C’est d’ailleurs pour ça que Julian Alvarez a été rayé de la carte ».