Mercato : Bradley Barcola veut quitter le PSG, l'Europe entière s'affole

Alexis Brunet

Cet été, Bradley Barcola va sûrement animer le mercato estival. L’international français aurait demandé à quitter le PSG et son profil intéresse forcément beaucoup de clubs. Plus de dix formations auraient coché le nom de l’attaquant de 23 ans qui est malheureusement barré par Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué à Paris, qui l’empêche d’avoir une place de titulaire indiscutable.

Fort de son deuxième titre en Ligue des champions, le PSG s’est définitivement installé comme la meilleure équipe d’Europe et il compte bien le rester. Pour y arriver, le club de la capitale va devoir bien gérer le mercato estival en faisant venir les joueurs nécessaires pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Une mission très importante pour Luis Campos, qui va également devoir gérer les envies de départ de certains éléments.

Barcola attire toute l’Europe Parmi les principaux candidats à un départ du PSG cet été, on retrouve notamment Bradley Barcola. Selon les informations de Teamtalk, l’international français aurait d’ailleurs déjà informé Paris qu’il souhaiterait s’en aller et il ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau point de chute. En Angleterre, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City et Chelsea seraient très intéressés par ses services. Le Bayern Munich, Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan et Naples auraient également eu des échanges avec l’agent de l’ancien joueur de l’OL.