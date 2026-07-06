Mercato - Barcola doit quitter le PSG : «Le club parfait pour lui» annoncé sur La Chaine L'Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Bradley Barcola est aujourd'hui un joueur du PSG, il pourrait bien ne plus l'être d'ici quelques semaines. En effet, à l'occasion de ce mercato estival, l'avenir de l'international français fait l'objet de plusieurs rumeurs. Partira ? Ne partira pas ? Voilà que certains ont incité Barcola à faire ses valises, notamment pour rejoindre un club en particulier.

Alors que Gonçalo Ramos a d'ores et déjà quitté le PSG, d'autres devraient l'imiter dans les semaines à venir. Des questions se posent notamment sur le cas de Bradley Barcola. N'ayant toujours pas trouvé d'accord pour prolonger avec le club de la capitale, l'international français pourrait être tenté de faire ses valises afin de trouver un meilleur statut dans un autre club. Barcola ne devrait alors pas avoir trop de mal à rebondir, lui qui a notamment la cote en Premier League où Liverpool et Arsenal lui feraient les yeux doux.

« Faisons par exemple le même parcours qu’un Thierry Henry à l’époque » Et si Bradley Barcola s'engageait avec Arsenal cet été ? Différentes informations circulent concernant l'intérêt des Gunners pour l'attaquant du PSG. Et voilà qu'à ce sujet, sur le plateau de L'Equipe de Greg, Karim Bennani a lâché : « Pour moi, ce serait le club parfait pour lui. Il faut qu’il devienne enfin le numéro 1 devant. C’est un joueur fabuleux, il manque de lucidité devant, mais le jour où ça va rentrer… C’est vraiment un joueur en devenir qui n’est pas arrivé à maturité. Il a une énorme marge de progression. Il doit devenir numéro 1 en attaque dans un gros club étranger. Honnêtement, il a déjà fait son temps, j’ai envie de dire, à Paris. Allez c’est parti, allons à Arsenal. Faisons par exemple le même parcours qu’un Thierry Henry à l’époque. Il a le même style de jeu ».