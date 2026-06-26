Mercato : Après Gonçalo Ramos, un autre joueur donne son accord pour quitter le PSG !

Alexis Brunet

Très prochainement, le PSG va perdre Gonçalo Ramos qui a décidé de rejoindre l’AC Milan contre un chèque compris entre 70 et 80M€. Mais le Portugais ne sera pas le seul attaquant à quitter Paris cet été. En effet, Kang-in Lee a lui aussi choisi de quitter le double champion d’Europe et il a même déjà donné son accord à l’Atlético de Madrid.

Le mercato du PSG commence à s’accélérer. Ce vendredi, de nombreuses sources s’accordent à dire que le transfert de Gonçalo Ramos est bouclé. Arrivé en 2023 à Paris, le Portugais va quitter le club de la capitale pour rejoindre l’AC Milan. Alors qu’il avait été acheté 65M€ hors bonus par le double champion d’Europe, il pourrait rejoindre la formation italienne pour une somme comprise entre 70 et 80M€ bonus compris.

Kang-in Lee a donné son accord à l’Atlético de Madrid Une bonne vente, qui pourrait en amener une autre. D’après le quotidien sportif catalan Sport, Kang-in Lee serait tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid. Le Sud-Coréen aurait déjà donné son accord pour s’engager avec les Colchoneros et le transfert serait en passe de se concrétiser malgré l’intérêt de quelques clubs anglais et italiens. Le PSG s’apprête donc à perdre un autre attaquant, ce qui va le forcer à réagir.