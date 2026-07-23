Mercato : Annoncé sur le départ, un attaquant du PSG est recalé à l'étranger

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur la jeunesse et cela s'est accentué avec Luis Enrique, qui a lancé plusieurs talents. C'est le cas d'Ibrahim Mbaye, qui a d'ailleurs disputé sa première Coupe du monde cet été avec le Sénégal, à seulement 18 ans. Et cela n'a pas échappé à certains clubs européens...

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines déjà, mais à Paris on attend toujours la première recrue. Pour le moment, il n'y a en effet eu que des départs avec Gonçalo Ramos qui a rejoint l'AC Milan, ou encore Kang-in Lee, qui devrait bientôt partir à l'Atlético de Madrid. Et ce n'est pas fini, puisqu'un autre joueur du PSG aurait déjà la valise prête.

Ibrahim Mbaye veut quitter le PSG Il s'agit d'Ibrahim Mbaye, l'une des grandes révélations de la saison parisienne. A seulement 18 ans, l'ailier droit impressionne déjà, mais il ne devrait vraisemblablement pas rester au PSG. La forte concurrence en attaque face à Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia ne lui laisse pas beaucoup de place, mais c'est surtout son entourage qui le pousserait au départ. Plusieurs sources ont d'ailleurs annoncé qu'il se serait récemment rapproché du célèbre agent Jorge Mendes, ce qui n'a pas manqué d'alimenter encore plus les rumeurs autour de son avenir.