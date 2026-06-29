Lucas Chevalier : Le PSG a pris une grande décision pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il devait être le successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Lucas Chevalier avait finalement perdu sa place en cours de saison au profit de Matvey Safonov. Néanmoins, au sein du club de la capitale, on aurait décidé de ne pas se séparer du portier français.

L'été dernier, le PSG s'était montré très discret lors du mercato, mais avait tout de même entrepris un changement majeur. En effet, Gianluigi Donnarumma avait quitté le club après une excellente seconde partie de saison, et avait été remplacé par Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC pour environ 40M€, hors bonus. Et alors que le portier français était présenté comme le futur titulaire à Paris pour de nombreuses années. Mais après des débuts décevants, il a rapidement perdu sa place au profit de Matvey Safonov.

Le PSG a choisi de conserver Lucas Chevalier En effet, l'international russe n'a plus quitté sa place dans les buts du PSG après en avoir délogé Lucas Chevalier, et c'est donc bien lui a mené le club vers le back-to-back en Ligue des champions. Une situation qui pourrait laisser penser que l'avenir de l'ancien Lillois est incertain au PSG. Mais selon les informations du Parisien, le club de la capitale a décidé de le conserver cet été. Un transfert de Lucas Chevalier n'est donc pas au programme, lui qui a visiblement convaincu le staff du PSG par son attitude et pas les signaux envoyés durant la seconde partie de saison.