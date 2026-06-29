Lucas Chevalier : Le PSG a pris une grande décision pour son transfert !

Alors qu'il devait être le successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Lucas Chevalier avait finalement perdu sa place en cours de saison au profit de Matvey Safonov. Néanmoins, au sein du club de la capitale, on aurait décidé de ne pas se séparer du portier français.
L'été dernier, le PSG s'était montré très discret lors du mercato, mais avait tout de même entrepris un changement majeur. En effet, Gianluigi Donnarumma avait quitté le club après une excellente seconde partie de saison, et avait été remplacé par Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC pour environ 40M€, hors bonus. Et alors que le portier français était présenté comme le futur titulaire à Paris pour de nombreuses années. Mais après des débuts décevants, il a rapidement perdu sa place au profit de Matvey Safonov.
Le PSG a choisi de conserver Lucas Chevalier
En effet, l'international russe n'a plus quitté sa place dans les buts du PSG après en avoir délogé Lucas Chevalier, et c'est donc bien lui a mené le club vers le back-to-back en Ligue des champions. Une situation qui pourrait laisser penser que l'avenir de l'ancien Lillois est incertain au PSG. Mais selon les informations du Parisien, le club de la capitale a décidé de le conserver cet été. Un transfert de Lucas Chevalier n'est donc pas au programme, lui qui a visiblement convaincu le staff du PSG par son attitude et pas les signaux envoyés durant la seconde partie de saison.
Un jeune gardien de but arrive !
Dans le même temps, le PSG prépare l'avenir au poste de gardien de but puisque selon les informations de Fabrizio Romano, Alessandro Longoni va s'engager avec le club de la capitale. Âgé de 18 ans, le portier italien va débarquer libre en provenance de l'AC Milan et compensera le départ de Renato Marin qui sera prêté pendant une saison au CD Nacional, qui évolue en première division portugaise. Autrement dit, bien que Matvey Safonov et Lucas Chevalier se disputeront encore la place de titulaire dans les buts du PSG la saison prochaine, à l'avenir, Alessandro Longoni et Renato Marin pourraient bien les remplacer.