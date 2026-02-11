Kylian Mbappé pousse pour un transfert en Ligue 1, il donne ses informations en direct

Axel Cornic

Passé par l’AS Monaco puis par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a laissé une trace profonde en Ligue 1 avant de la quitter en 2024 pour ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière en Espagne, avec le Real Madrid. Mais l’attaquant continue d’avoir un certain impact sur le championnat français, même depuis l’étranger.

Le mercato hivernal a fermé ses portes il y a moins de dix jours et on a eu droit à quelques très jolis coups. C’est notamment le cas du côté de l’OL, qui après une saison dernière assez compliquée semble s’être totalement relancé. A la recherche d’un renfort en attaque, le club rhodanien a en effet décidé de miser sur Endrick, en difficulté au Real Madrid.

Transfert : Endrick à l’OL la saison prochaine, «la décision est déjà prise» https://t.co/NgN6hpLDUC — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

Les débuts impressionnants d’Endrick à l’OL Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est gagnant ! Arrivé en prêt du Real Madrid, l’attaquant brésilien totalise déjà 5 buts en six matchs entre Ligue 1 et Coupe de France. Tout le monde se demande où Endrick s’arrêtera, avec l’OL qui pourrait bien avoir fait le choix parfait pour réussir sa deuxième partie de saison, avec d’ailleurs déjà une 3e place au classement du championnat de France, prise au nez et à la barbe de l’OM.