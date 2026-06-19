Kylian Mbappé a quitté le PSG : La conséquence de son transfert au Real Madrid sur un joueur de l'équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. Le moment était venu pour lui d'enfin réaliser son rêve : signer au Real Madrid. Depuis tout petit, il voulait porter le maillot merengue, c'est désormais une réalité. Et voilà que ce transfert à Madrid a également eu certaines répercussions sur un joueur qu'il fréquente en équipe de l'équipe de France : Jules Koundé.

Tôt ou tard, les chemins de Kylian Mbappé et du Real Madrid étaient appelés à se croiser. Longtemps, les deux camps se sont tournés autour, mais il a fallu attendre l'été 2024 pour voir l'union se réaliser. Après 7 ans au PSG, arrivé au terme de son contrat, le Français a choisi de partir libre pour rejoindre la Casa Blanca. Cela va donc désormais faire deux ans que Mbappé a rejoint la capitale espagnole, changeant notamment son regard sur son coéquipier en équipe de France et rival avec le FC Barcelone, Jules Koundé.

« On se chambre beaucoup plus que quand j'étais à Paris » En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé est devenu le grand ennemi du FC Barcelone et par conséquent de Jules Koundé. De quoi provoquer un peu plus de chambrages entre les deux hommes en équipe de France. En effet, dans des propos accordés à L'Equipe, le capitaine des Bleus a confié : « Est-ce que je le vois comme un Barcelonais depuis que je suis au Real ? Ouais, grave ! On se chambre beaucoup plus que quand j'étais à Paris. Bon, il a un peu plus le dernier mot ces derniers temps car on ne gagne pas, mais on a toujours su faire la part des choses en sélection. On s'entend bien. C'est un gars avec qui je parle de beaucoup de choses, de politique notamment ».