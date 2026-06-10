Julian Alvarez : Le transfert de «rêve» qui va plomber le mercato du PSG ?

Pierrick Levallet

Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG aurait activé plusieurs pistes sur le mercato. Le nom de Julian Alvarez a notamment été évoqué. Seulement, l’international argentin entendrait réaliser son rêve après l’Atlético de Madrid en rejoignant un autre cador européen.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, le PSG peut désormais se consacrer pleinement à son recrutement estival. Les dirigeants parisiens voudraient régénérer l’effectif de Luis Enrique afin de pouvoir défendre leur titre la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu auraient donc activé plusieurs pistes sur le mercato, dont celle menant à Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atlético de Madrid serait favorable à l’idée de se lancer un nouveau défi ailleurs. Mais l’international argentin voudrait opter pour une autre destination que les doubles champions d’Europe.

Julian Alvarez rêve du FC Barcelone D’après les informations de TEAMtalk, Julian Alvarez aurait conscient et serait même flatté par l’intérêt que le Real Madrid lui porte. Seulement, le premier choix du champion du monde 2022 serait de rejoindre le FC Barcelone. Le buteur de 26 ans « rêverait » de porter le maillot du club catalan. Le PSG, de son côté, n’aurait pas encore pleinement écarté ce dossier. Mais un transfert de Julian Alvarez semble assez compliqué à boucler au vu des volontés de ce dernier pour son avenir.