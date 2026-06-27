Julian Alvarez au PSG : Son transfert est encore possible, voilà la condition !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est sur la piste de Julian Alvarez, mais le transfert de l’Argentin à Paris paraît compliqué car ce dernier souhaiterait rejoindre le FC Barcelone en priorité. Le club de la capitale ne veut recruter que des joueurs qui s’engagent à 100% dans son projet et l’opération ne pourrait alors se faire que si le champion du monde change d’avis en privé.

S’il y a bien un secteur où le PSG souhaite se renforcer cet été, c’est bien l’attaque. Le club de la capitale a déjà commencé à creuser certaines pistes par l’intermédiaire de Luis Campos et l’une d’entre elles mène à Julian Alvarez. L’Argentin sort d’une saison à 20 buts et 9 passes décisives avec l’Atlético de Madrid et il a d’ailleurs affirmé publiquement ses envies de départ dernièrement. Problème, le champion du monde 2022 souhaiterait rejoindre seulement le FC Barcelone.

Le PSG pourrait changer d’avis concernant Julian Alvarez Un coup dur pour le PSG, mais cela ne veut pas dire que la piste Julian Alvarez est abandonnée. Selon les informations de Sport, le double champion d’Europe ne tentera de finaliser l’opération que si l’Argentin change d’avis et affiche clairement sa volonté de rejoindre Paris. Le club de la capitale ne doit donc pas être un plan de secours pour l’ancien joueur de Manchester City, qui pourrait être le remplaçant de Gonçalo Ramos.